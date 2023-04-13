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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karabük'te seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 17:32
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Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Barış Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Emek Kavşağında E.K. yönetimindeki 78 SD 310 plaka otomobil, sanayi içerisinden ana yola bağlanacağı esnada Karabük istikametinden Safranbolu istikametine seyir halindeki B.Ç. yönetimindeki 34 GIM 479 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada, 34 GIM 479 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.Y. yaralandı. Yaralı ambulansla Safranbolu İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü E.K.'nin yapılan alkol kontrolünde 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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