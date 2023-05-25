Karaciğer büyümesi hastalık belirtisi. İşte ihmal edilmemesi gereken 5 önemli ölümcül işaret

Karaciğer büyümesinin hastalık belirtisi olduğu ortaya çıktı. İşte ihmal edilmemesi gereken 5 önemli işaret…

Karaciğer büyümesi hastalık belirtisi. İşte ihmal edilmemesi gereken 5 önemli ölümcül işaret

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Kaplan, karaciğer büyümesi ve belirtileri ile ilgili bilgi verdi. Karında şişkinlik veya dolgunluk hissi, karnın sağ üst bölgesindeki ağrı gibi belirtilerle ortaya çıkan sorunun tedavisi için altta yatan nedenin belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

KARACİĞER BÜYÜMESİ HASTALIK BELİRTİSİ

Karaciğer büyümesi, çoğu zaman altta yatan bir hastalığın belirtisidir. Enflamasyonla (hepatit), yağlanma veya kanserle karaciğer büyümesi ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca akut enfeksiyona bir yanıt olarak ya da ilerlemiş kronik karaciğer hastalığına bağlı olarak karaciğer büyümesi görülebilmektedir. Kalple ilgili bazı hastalıklarda özellikle kalp yetmezliği durumunda ve bazı kan hastalıklarında hepatomegali görülebilir. Yine karın içi bazı damarların tıkanması durumunda karaciğer büyümesi olabilir.

BÜYÜME HASARA NEDEN OLABİLİYOR

Karaciğerin büyümesi tehlikeli bir durumun belirtisi olabilmektedir. Bazen karaciğer kısa süreli (akut) bir duruma tepki olarak şişebilmekte ve bir süre sonra kendiliğinden normal boyutlarına dönebilmektedir. Ancak başka bir nedene bağlı olarak başlayan süreç karaciğerde yavaş ama ilerleyici bir hasara neden olabilmektedir. Karaciğer sorunlarında erken teşhis son derece hayati öneme sahiptir. Eğer geç kalınırsa karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri gelişebilir ve tedavi için karaciğer nakli gerekliliği ortaya çıkabilir.

HASTALIĞA BAĞLI BÜYÜMENİN 5 BELİRTİSİ

Genelde bu sorun ile karşı karşıya kalan hastalar bir süre, karaciğerlerinin büyüdüğünü fark edememektedir. Bir süre sonra karında şişkinlik veya dolgunluk hissi, karnın sağ üst bölgesindeki ağrı sonucu fark edilmektedir. Uzman hekimler fiziki muayene sırasında karaciğer büyümesini fark etmektedir. Karaciğer büyümesi bir hastalığa bağlıysa, çok görülen başka belirtiler de olabilmektedir.

-Yorgunluk hissi

-Mide bulantısı veya iştahsızlık

-Sarılık (cildin ve gözlerin sararması)

-Koyu renkli idrar ve açık renkli dışkı

-Ciltte kaşıntı

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