﻿Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları. Karaciğer nasıl temizlenir?

Ensonhaber'in haberine göre; Karaciğer sağlığını artırmak için bir detoks programı uygulayabilirsiniz. Karaciğerin çalışmasını ve sağlığını destekleyen besinler, karaciğeri doğal bir şekilde arındırmaya yardımcı olabileceği bildirildi.

Karaciğer, vücudu tehlikeli maddelerden, atıklardan ve toksinlerden arındırma yeteneğine sahip olduğu vurgulandı. Bu nedenle karaciğerin iyi çalışmasını sağlamak ve onu temizlemek önemli olduğu biliniyor.

Alkol kullanımı, hareketsiz yaşam, aşırı yemek yemek, daha zor sindirime yol açan gıdaları yemek, yağlı etler, peynirler, rafine yağlar ve margarinler gibi çok yağlı yiyecekler tüketmek, sosis ve salam gibi işlenmiş etler ve bol miktarda tuz ve baharat içeren yiyecekler yemek, şekerler ve rafine unlar açısından zengin gıdalar tüketmek, aşırı ilaç kullanımı ve aşırı enerji içeceği tüketimi karaciğere yük olan davranışları olduğu ifade edildi.

KARACİĞERİN SORUNLU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELİRTİLER

Yiyecekler ve solunan hava karaciğere yük getiren şeyler olduğu biliniyor. Doymuş yağlar, koruyucular, boyalar, kızartmalar, alkol açısından zengin besinler, aynı zamanda uyuşturucu kullanımı ve kirli hava gibi durumlar karaciğere ek yük olduğu biliniyor.

Peki, karaciğerin temizlenmesi gerektiğini gösteren belirtiler nelerdir?

Karaciğerin sağlıksız olup olmadığı nasıl anlaşılır? Karaciğerin sorunlu olduğu ve temizleme işlemini gerçekleştirme zamanının geldiği nasıl anlaşılır?

İşte detaylar…

Baş ağrısı,

- Sindirim zorluğu,

- Şişkinlik,

- Cilt sorunları,

- Yorgunluk.

KARACİĞERİ TEMİZLEMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Karaciğeri temizlemek ne kadar sürer? Karaciğer için bir diyete başlayarak karaciğeri birkaç gün içinde temizleyebilirsiniz. Karaciğer kendini yenileyen bir organdır ve iyi beslendiğinde hızlı bir şekilde temizlenir. Bir haftalık bütünleyici ve hafif beslenmeden sonra, detoks etkisinin ilk etkileri görülebilir.

Tüm kanın yaklaşık 3 dakikada bir karaciğerden geçtiği ve tüm vücuttan toplanan toksik maddelerin tahliye edildiği düşünüldüğünde, karaciğeri temizlemek oldukça önemlidir. Böbrekler ile birlikte karaciğer vücudun arındırıcısıdır.

Safra kesesi ve mide olmadan yaşamaya devam edebileceğinizi, ancak karaciğer olmadan yaşayamayacağınızı biliyor muydunuz? Karaciğer, tüm organizma için birincil filtre ve pıhtılaşma faktörlerinin üretimi için demir, bakır, vitaminler, glikoz ve amonyağın dönüştürülmesi ve depolanması için bir metabolik merkezdir.

KARACİĞERİ DOĞAL BİR ŞEKİLDE TEMİZLEMEK İÇİN ÖNERİLER…

Karaciğer aktivitesine yardımcı olan çok sayıda bitki vardır ve en yaygın olanları: enginar, deve dikeni ve dulavratotudur.

-Enginar

-Deve dikeni

-Dulavratotu

-Kahve

-Yeşil çay

-Greyfurt

-Yaban mersini

-Üzüm

-Pancar suyu

-Turpgiller

-Ceviz ve badem

-Yağlı balıklar

-Zeytinyağı