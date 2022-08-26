İkiz doğurunca iyileşti. Birden bire çürümeye başladı. İşkence gibi acı çekiyordu

Mynet’te yer alan habere göre; Beş çocuk annesi olan 38 yaşındaki Jennifer French, yıllarca acı veren semptomlardan mustarip olduktan sonra, ikizleri Rupert ve Molly'yi doğurduktan sonra karaciğerinde her an ölmesine neden olacak bir hastalığı olduğunu öğrenmesi dikkatlerden kaçmadı.

EN UFAK ESİNTİ BİLE İŞKEN GİBİ ACI ÇEKİYORDU

Beş çocuk annesi French, ilk kez Mart 2017'de cildinin siyaha döndüğünü fark etti. Soğuk havalara tepki olarak ortaya çıkan ciltte küçük, kaşıntılı bir şişlik olan soğuk yaralanması yaşamaya başladığı bildirildi. En ufak esinti bile işkence gibi acı çekmesine neden oldu. Bir dönem yürüyemedi. Bu süreçte doktorlar kadının hastalığının nedenini araştırdı. Yıllar içinde talihsiz kadının sağlığı bozulmaya devam etti.

HASTALIĞINA TEŞHİS KONDU!

Doğumdan sonra doktorlar kadının karaciğerinde iki kan pıhtısı keşfettiği ifade edildi. Biri daha yeni, diğeri yıllardır oradaydı. Kan damarlarının daraldığı ve tıkandığı bir karaciğer rahatsızlığı olan Budd-Chiari sendromu (BCS) teşhisi kondu.

İKİZLERİN DOĞUMU HASTALIĞINI İYİLEŞTİRDİ

French'in karaciğerine kan akışına yardımcı olması için bir stent takıldı ve sonunda çocuklarıyla vakit geçirebiliyor, şimdi ağrısız yaşıyor. French, “Tuhaf bir şekilde, ikizlerimin olması hayatımı kurtardı” diyor.

“Yıllarca acı çektim” diyen kadın vücudunda yaşanan çürümelerin karaciğerinden kaynaklı olduğunu ikizlerin doğumundan sonra öğrendi.