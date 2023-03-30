İhmal etmemek gerekiyor. Karaciğerin bittiğini gösteren belirti

Karaciğer, vücudumuzun en önemli organlarından. Karaciğer bittiği zaman hayat bitiyor. Bir çok organ doğrudan karaciğerle bağlantılı. Beyin ve kalpten sonra en önemli organ aslında. Karaciğeri bitmiş ve iflas etmiş bir kişinin ömrü çok kısa oluyor. Karaciğer sağlığına dikkat etmekte fayda var.

KARACİĞERİN BİTTİĞİNİ GÖSTEREN İŞARETLER

Milliyet'te yer alan habere göre; Karaciğerin bittiğini gösteren belirtiler detaylarıyla belli oldu. İşte o detaylar…

Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, “Karaciğerde hastalık ilerledikçe halsizlik, iştahsızlık, sarılık, güçsüzlük, kilo kaybı, bacaklarda ve karında sıvı birikimi görülebilir. Hastalık ilerlediğinde karaciğer kanı temizleyememeye başlar ve kişilik- davranış değişiklikleri, unutkanlık gelişebilir” sözlerini kullandı.

Karaciğer vücudun en büyük iç organı olup, en önemli organlardan biridir. Çünkü pek çoğu hayati fonksiyona sahip 400’den fazla görevi vardır ve metabolizmanın beynidir.

Görevleri arasında:

- İnfeksiyonlara karşı savaşta bağışıklık sistemini düzenlemek

- Kan şekeri düzeyini ayarlamaktır.

- Besinlerle aldığımız gıdalardan proteinler başta olmak üzere kolesterol, yağlar ve pıhtılaşma faktörleri gibi önemli yapıtaşlarını sentezlemek

- Yağların emilimi için gerekli olan safranın yapılarak, sindirim sistemine salgılanması

- Ortaya çıkan birçok kimyasal madde ve ilaçtan vücudu temizlemek

KARACİĞER YETMEZLİĞİ NEDİR?

Akut ve kronik pek çok hastalık karaciğerin yaşamsal fonksiyonlarını geri dönüşümsüz olarak etkileyerek karaciğer yetmezliğine sokabilir. Akut karaciğer yetmezliğinde, öncelikle karaciğer hastalığı olmayan sağlıklı bireylerde aniden görülen bir durumdur. Tedavide ilaç veya böbrek yetmezliğindeki diyaliz gibi bir yöntemi olmayıp, hızlı bir şekilde karaciğer nakli ile tedavi edilmediği takdir de hastalar hayatını kaybetmektedir. Kronik karaciğer yetmezliği olan sirozda (siroza yol açan hastalıkların başında hepatitler ve alkol kullanımı gelir) ise normal karaciğer hücrelerinin yerini nedbe dokusu almaktadır.

Hepatitler, ilaçlar ve mantar zehirlenmesi başta olmak üzere pek çok sebebi olan bu durumda dolaşımda bulunan toksinler karaciğer hücrelerine zarar verir.

Bu durumda karaciğer hayati fonksiyonlarını yerine getiremez. Yetmezlik belli düzeye eriştiğinde hasar o kadar ilerler ki, o zaman tek çözüm yolu karaciğer nakli olmaktadır. Hem akut, hem de kronik karaciğer yetmezliklerinde nakil zamanlaması çok önemli olup geç kalınmaması gerekmektedir.

KARACİĞER YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Erken dönemlerde genelde herhangi bir belirti vermezken hastalık ilerledikçe halsizlik, iştahsızlık, bulantı- kusma, sarılık (deride ve gözlerde sararma), güçsüzlük, kilo kaybı, bacaklarda ve karında sıvı birikimi, artmış kanama eğilimi ve kaşıntı görülebilir.

Hastalık ilerleyip hasar arttıkça, karaciğer kanı temizleyememeye başlar ve vücut atıkları ile birçok ilaç vücutta birikir. Artan bu zehirli maddeler özellikle beyinde birikir ve kişilik- davranış değişiklikleri, bilinç bulanıklığı, unutkanlık ve uyku düzensizlikleri, son aşamada ise şuur kaybı ve koma hali gelişebilir.