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Karaciğeri pırıl pırıl yapan gıdalar

Karaciğer insanlar için oldukça önemli. Yiyecekler ile alınan vitamin ve mineraller karaciğerde emilmekte. Bu nedenle karaciğerin tertemiz olması gerekiyor. İşte karaciğeri pırıl pırıl yapacak o gıdalar…

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 08:04
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Karaciğeri temizleyen gıdalar hangileridir

Karaciğeri pırıl pırıl yapan gıdalar
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Karaciğerin en önemli özelliği vücutta bulunan zararlı maddelerin temizlenmesine yardımcı olmaktır. Sağlıklı bir karaciğer sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Karaciğerin sağlıklı olması da büyük ölçüde uygulanan beslenme programları ile mümkün olmaktadır. Bu noktada da karaciğerin temizlenip güçlenmesini sağlayan yiyeceklerin tercih edilmesi önemlidir. Bu yiyecekler iyi bir şekilde bilinmeli ve karaciğerin sağlığı açısında düzenli olarak tüketilmeli.

İşte Karaciğeri temizleyen o gıdalar

İlk olarak akla sarımsak gelmekte. Vücut üzerinde oluşan enfeksiyonlara karşı savaşmada sarımsak oldukça etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra yapısında bulunan alisin ve selenyum sayesinde karaciğerin temizlenmesine katkı vermektedir.

Greyfurt yapısında bulunan yüksek C oranı ve gösterdiği antioksidan özellikler sayesinde zararlı maddelerin karaciğer üzerinden atılmasına oldukça yardımcı olmaktadır. Bu yüzden düzenli olarak tüketilmesi insanlara fayda sağlamakta.

Elmanın yapısında bulunan ve pektin adı verilen bileşen sindirim sırasında zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Bunun sonucu olarak da karaciğerin işini kolaylaştırmış oluyor.

Limon suyunun tüketilmesi karaciğerden toksinlerin atmada yardımcı olan safranı harakete geçirir. Bu şekilde zararlı maddeler daha kolay bir şekilde karaciğerden atılmakta.

Tahıllar yüksek oranda B vitamini içerdiğinden dolayı karaciğerin daha sağlıklı olarak çalışmasına katkı vermektedir.

Enginar tüketilmesi kandaki kolestorol seviyesinin ayarlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu özelliği ile karaciğerin görevlerinden bir tanesine yardımcı olur ve karaciğerin daha verimli çalışmasına katkı sağlar.

Havucun yapısında bulunan “flavonoid” ve “beta karoten” adlı bileşenler karaciğerin daha sağlıklı bir şekjilde çalışmasına yardımcı olmakta.

Karaciğerin daha iyi çalışmasını sağlayan bir diğer besin grubu da yeşil yapraklı sebzelerdir. Bu sebzelerde yüksek oranda klorofil bulunduğundan dolayı toksik maddeler dışarıya daha kolay atıldığından karaciğer de rahatlamış olur. Ispanak, roka başlıca yeşil yapraklı sebzeler arasındadır.

Avokado tüketilerek karaciğerin toksik maddelerin temizlemesi için gerekli olan glutation adlı maddenin üretilmesi sağlanır. Bu sayede karaciğere büyük faydalar verilmiş olunur. Yapılan araştırmalar neticesinde düzenli olarak avakado tüketen bireylerin tüketmeyenlere göre daha sağlıklı karaciğerlere sahip olduğu belirlenmiştir.

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