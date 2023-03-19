19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Karadağ'da seçim günü

Balkan ülkesi Karadağ'da ülkenin 8. cumhurbaşkanının belirleneceği seçimde oy kullanma işlemi başladı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 10:54
Takip Et

Karadağ'da seçmenler ülkenin 8. cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa gitti Karadağ'da seçim günü

Karadağ'da seçim günü
+
Aa
-

Ülkenin 1990'da çok partili sisteme geçmesinin ardından 8'incisi yapılan cumhurbaşkanı seçiminde 542 bin 154 kayıtlı seçmen, ülke genelinde açılan sandıklarda yerel saatle 07.00-20.00'de oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı olmak için biri kadın 7 adayın yarıştığı Karadağ'da halk 8'inci cumhurbaşkanını seçecek.

Seçmenler, cumhurbaşkanlığı yarışına katılan Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi'nden (DPS) mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Demokratik Cephe (DF) liderlerinden Andrija Mandic, Sosyal Demokrat Partinin (SDP) kadın milletvekillerinden Draginja Vuksanovic Stankovic, Demokratik Karadağ Genel Başkanı Aleksa Becic, Avrupa Hareketi lideri Jakov Milatovic, Karadağ Birliği Başkanı Goran Danilovic ve sosyal medya fenomeni bağımsız Jovan Jodzir Radulovic arasında seçim yapacak.

Seçim öncesi anketleri, ülkede daha önce 6 kez başbakanlık, 2 kez de (1997-2003 ve 2018-2023) cumhurbaşkanlığı yapan, Batı yanlısı politikasıyla bilinen 61 yaşındaki Djukanovic ile ülkedeki Sırpların adayı Mandic'i en güçlü isimler olarak gösteriyor.

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday, 2 Nisan'da yapılacak ikinci tura kalacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin 5 yılda bir yapıldığı ülkede, seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısı açıklanması bekleniyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
1
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
2
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
3
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
4
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
5
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
6
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
7
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi. İngiliz oyuncu kararını verecek
﻿Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi. İngiliz oyuncu kararını verecek
﻿Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi. İngiliz oyuncu kararını verecek
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık tarla
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık tarla
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık tarla
﻿Sivas Akıncılar’da icradan satılık arsa
﻿Sivas Akıncılar’da icradan satılık arsa
﻿Sivas Akıncılar’da icradan satılık arsa
﻿İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
﻿İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
﻿İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.