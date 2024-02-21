Karadeniz derbisinde kazananı belirleyecek detayı Turgay Beşyıldız açıkladı

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Karadeniz derbisinde kazananı belirleyecek detayı Turgay Beşyıldız açıkladı
Karadeniz'in Poyraz Reisi Turgay Beşyıldız yazdı.

Trendyol Süper Lig'de, acil üç puana ihtiyacı olan iki Karadeniz takımı, bu haftaki maça kilitlendi.

Ligin 27. haftasında önümüzdeki cuma günü Samsun'da karşı karşıya gelecek olan iki takımda da, mutlaka hedef galibiyet.

Karadeniz derbisi için hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'un, önemli oyuncularından David Akintola, Samsunspor'u içerde mağlup edip tekrar çıkışa geçeceklerini söyledi. Akintola, yeşil- mavililere daha yeni katıldığını hatırlatarak, en son Sivas ve Fenerbahçe maçını kaybettiklerini ama futbol olarak iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

Bu arada atmacaların teknik direktörü İlhan Palut, bu karşılaşmada hataya yer olmadığını belirterek; bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek, deplasman şanssızlığımıza artık bir son vermek istiyoruz. Dört haftadır galip gelemiyoruz. Bu konuda oyuncularımı uyardım, son oynadığımız Fenerbahçe karşılaşmasında göze batan savunma hatalarımızın tekrarlanmamasını, özellikle bu maçta bunlara önemle dikkat edilmesini istedim.

Bu arada, Samsunspor deplasman için çalışmalarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdüren yeşil-maviler, genelde dar alanında pas, kuvvet ve çabukluk çalışması ve çift kale maçlara ağırlık verdi.

Diğer yandan, son oynadıkları maçta sakatlanan Rizesporlu Benhur için, iyi haber gelmedi. Bu oyuncunun ameliyat olacağı ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Benhur'un bu sezonu kapatacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, sakat olan kaleci Gökhan'ın da, Yeni 19 Mayıs Syadyumu"nda oynanacak olan Karadeniz derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

SAMSUN ÇIKIŞTA

Çaykur Rizespor'u, önümüzdeki cuma günü kendi evinde karşılayacak olan Yılport Samsunspor'da da, hazırlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor.

Kırmızı beyazların teknik patronu Markus Gisdol, son haftalardaki çıkışlarını sürdürüleceklerini belirterek; bu maçtan mutlak üç puanla ayrılmak istediklerini, futbolcularının beyinlerine işlemeye başladı. Kırmızı beyazlı taraftarlarında bu maça şimdiden ilgi göstermeye başladıkları gözlenirken, karşılaşmanın biletlerine oldukça talep var.

Şirinler, bu karşılaşmadan galip ayrılarak, ligin tehlikeli bölgesinden tamamen uzaklaşmak istiyor.

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