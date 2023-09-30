Karadeniz Kitap Fuarı kapılarını açtı

Karadeniz Kitap Fuarı 8’inci kez kapılarını kitapseverlere açtı.

KAYNAK: İHA
Karadeniz Kitap Fuarı kapılarını açtı

Birçok yazar ve yayınevinin de yer aldığı 8. Karadeniz Kitap Fuarı Samsun’da düzenlenen törenin ardından açıldı. Kurdele kesim töreninin ardından açılışta konuşan Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, “Birbirimizi anlamanın en güzel yolu kitap okumaktan geçiyor. Bu fuarda çocuklarımızın birbirinden farklı zevkleri ve değerleri içinde barındıran kitaplarla daha çok buluşmasına vesile olmasını diliyorum.

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Fuarın organizasyonunda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Kitaplarıyla geçmişi bize anlatan, geleceğe dair hedeflerimizi belirlemede yol ve yöntem gösteren değerli yazarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu buluşmamızın birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, daha aydınlık yarınların inşa edilmesine vesile olmasını umuyorum” dedi.

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Fuarın açılışında kitap okumanın önemine değinen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Samsun Türkiye’nin ilk milli fuarına sahip bir şehir. Bizim şehrimizde çok önemli bir fuar geleneği ve kültürü var. Fuarcılık kavramı günümüzde sektörlerin gelişimine, işbirliklerinin oluşturulmasına, yeni teknolojileri tanımaya daha fazla hizmet eder hale geldi. Kültürel bir yapıdan daha ekonomi odaklı bir sisteme dönüştü.

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Bu nedenle kitap fuarlarının; kişisel gelişim çerçevesinde yediden yetmişe herkesi bir araya getirmesini çok değerli buluyorum. Öğrenmenin, bilgiyi paylaşmanın ve hatta ötesinde bilgiyi çoğaltmanın ne kadar önemli olduğu tartışmasız bir gerçek. Türkiye’nin önde gelen yayınevleri, önde gelen yazarlarıyla bilginin en yüksek seviyede paylaşılacağı dolu dolu geçecek bir dokuz gün var önümüzde. Bizler ilk emri ‘oku’ olan dinin mensuplarıyız. Dilerim okumak geleceğin neferleri olan gençlerimiz için de bir tutku olur" diye konuştu.

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8 Ekim akşamına kadar sürecek fuarın açılış törenine ayrıca CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Nazlı Berivan Ak, SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler ve protokol üyeleri katıldı.

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