Karadeniz'de Kartal avı! Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki; Papara Park’ta, full tribünler önünde oynanan haftanın derbisinde gülen taraf mekanın sahibi oldu.

Trezeguet ile kanatta başlamayıp burada Abdülkadir’i tercih eden Bjelica, sahadaki üç yeni transferi;Batista Mendy, Onuachu ve Mehmet Can’dan sanırım istediği randımanı bu gece almıştır.

Her iki tarafta karşılaşmaya kontrollü başladıysa da, aslında oyuna iyi başlayan taraf konuk ekipti.

Şenol Güneş’in ekibi, oyunun başında Trabzonspor’a genelde önde baskı kurdu. Kara Kartallar, genelde ayağa paslarla savunmanın arkasında boşluk yaratmaya çalıştı. Savunma arkasına atılan toplarla da etkili atak denemeleri oldu, olmadı değil.

İlk 45 dakika da zaman zaman oyun sertleşti. Kora kor bir mücadele oldu.

Özellikle oyunun üçte birlik ilk bölümünde; Karadeniz ekibine kalabalık bir şekilde baskı yapan Beşiktaş takımı, Bordo Mavilileri hem orta alanda hem de defans bloklarında hataya zorladı.

Ama beklenen oldu. Gecenin 30. Dakikasın da 30 sırt numaralı adam Nijeryalı Onuachu, Bardhi’nin ortasına öyle şık kafa vurdu ki; ortalık şenlendi, düğün dernek kuruldu. Çaldı sazlar oynadı tribünler…

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Bakasetas’ın serbest vuruşunda ön direkteki Cenk, kalecisi Mert’in kafasını karıştırıp, ayağıyla yaptığı hamlesini de bulaştırtınca, meşin yuvarlak adeta iğne deliğinden geçip, Trabzonspor’u iki farklı öne geçirdi.

İlk yarı böyle bitecek sanılırken, Bordo Mavililerin bir başka yeni transferi Batista Mendy’in ceza alanı dışından, sağ ayağıyla kavisli ve sert vurduğu top, üst direğin çatalından geri gelmesi, misafir takımın şanslı anı olarak kayıtlara geçti.

Sakat olan Amartey, Sanuç ve Emre Can’ı, İstanbul’da bırakan Şenol Hoca; ikinci yarıya Onur, Rebic ve Cenk’i de soyunma odasında bırakarak girdi. Üç silahşörü; Muleka, Masuaku ve Aboubakar’ı sahaya süren Siyah Beyazlılar, ikinci yarıya da hızlı başlayan taraf oldu.

Bu yarının hemen başında Abdülkadir yerine Trezeguet ile giren Bjelica, Onuachu’nun beklenmedik bir şekilde sakatlanıp çıkmasıyla, Enis Destan’ı oyuna soktu ama hesap kitabı bir daha gözden geçirdi sanırım.

Trezeguet, bir taktik yediğiydi bu 90 dakika da Aboubakar gibi! Her iki teknik adam da planını gerçekleştirmeye çalıştı. Aboubakar’ın golü faul olduğu gerekçesiyle sayılmadı. Trezeguet, net bir golü kaçırdı ama 3. Golün asistini yaparak Visya’ya ‘’Al da at’’ dedi. Hem de dakikalar 61’i gösterirken!

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40 bin 500 bileti tüketip takımlarına tam destek veren Bordo Mavili taraftarların bir kısmının, hoşuma gitmeyen ve üzüldüğüm tek tezahüratları, bu takımda efsane olmuş bir isime; Şenol Güneş’e karşı, kısada olsa yaptıkları ‘’Şenol, pabucu yarık çık dışarıya oynayalım’’ şeklinde dalga geçen bağırmalarıydı. Bunlara hiç gerek yok halbuki!

Orsic, Fernandez ve Hüseyin’in sakat oldukları için olmadıkları 21 kişilik kadro’nun ilk 11’inde, Afrika kökenli Fransız ön liberoda 23 yaşındaki Batista Mendy, alkış alacak çok güzel işler yaptı bu gece...

İkinci yarının ortalarında kenar kulübeden; Visca, Eren ve Bardhi’yi kenara alınıp, defans ağırlıklı Larsen, Berat ve Fountas’ın sahaya sürülmesi, 3-0’a yatma politikasıydı diyebilirim. Bu da futbol varyasyonlarının bir kuralı olsa gerek!

Bu arada, orta hakem Volkan Bayarslan ile bundan önce 6 karşılaşmaya çıkan Trabzonspor hiç galibiyet yüzü görememişti. Böyle zorlu bir süreci geçerken, Bayarslan ile ilk galibiyet mekanın sahibine nihayet nasip oldu.

Bu net skorlu galibiyet, Bordo Mavili futbolculara 120’şer bin lira galibiyet primini, sallanan tahta köprüden omuzun da yüklerle geçen Trabzonspor’a da! beklenen maddi ve manevi özgüveni getirecektir diye düşünüyorum.