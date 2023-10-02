Karadeniz’i bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı. İşte riskli kentler

Karadeniz’i bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı. Uzman isim Karadeniz’de büyük sel tehlikesi olduğunu vurgulayarak riskli kentleri tek tek sıraladı.

Karadeniz’i bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı. İşte riskli kentler

2023 yılında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar denizleri de olumsuz etkiledi. Deniz sıcaklığının yüksek seviyelere ulaştığını söyleyen uzmanlar 'en büyük risk Karadeniz'de' uyarısını yaptı. Karadeniz’de su sıcaklığının yüksek seyretmesi sel ve taşkın gibi afetlere davetiye çıkardığı belirtildi.

Küresel ısınmanın sonuçları ve El Nino hava akımının etkileri, bu yıl yaz aylarında rekor sıcaklıklara sebep oldu. Karada görülen bu aşırı sıcaklar deniz ve okyanusları da etkisi altına aldı. Sonbahara girdiğimiz bugünlerde kıyı kesimlerini, özellikle de Karadeniz sahillerini bekleyen bir risk var. O da sel ve taşkınlar…

Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, deniz suyunun ısınmasıyla kuvvetli meteorolojik hadiselerin ortaya çıkmasının olağan bir durum olduğunu belirtiyor, “Çünkü ısınan deniz suyu daha fazla buharlaşmayı da beraberinde getiriyor. Atmosfere daha fazla su buharının katılmasıyla atmosfer kararlılığında bir bozulma söz konusu oluyor” diyor.

'RİSKLİ GÖRÜNEN BÖLGELER...'

TRT'nin haberine göre, kara üzerindeki soğuk hava ile deniz üzerindeki sıcak havanın buluşması sonucu oraj, kuvvetli fırtına, yağış, kuvvetli yağış gibi meteorolojik hadiseler ortaya çıkıyor.

Gönençgil, risk açısından öne çıkan bölümlerin Orta ve Doğu Karadeniz olduğunu belirtiyor. Prof. Gönençgil, "Karadeniz'in coğrafi özelliklerine bakarsak özellikle Kastamonu, Sinop arasındaki burun şeklinde uzanan kısım ve bir ölçüde de Rize ile Trabzon’un doğusu riskli görünen bölgeler. Çünkü oraların kıyı yapısının özelliklerine bağlı olarak daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Zonguldak-Sakarya tarafları ya da Ordu-Giresun tarafları ikinci derecede riskli diyebiliriz"

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