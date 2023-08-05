Karadeniz'in şakası olmaz. Akıntıya kapılan vatandaş 7 buçuk saat yaşam mücadelesi verdi

Giresun'da denize giren Feyza Alya Turan isimli vatandaş akıntıya kapılarak kıyıdan yaklaşık 3 kilometre uzaklaştı. Turan, 7 buçuk saat boyunca yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

KAYNAK: AA
Karadeniz'in şakası olmaz. Akıntıya kapılan vatandaş 7 buçuk saat yaşam mücadelesi verdi

Giresun'un Espiye ilçesinin Sakarya köyündeki Batakçay mevkisinde tek başına denize giren Feyza Alya Turan, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldı.

Eşyalarını kıyıda bırakarak denize giren Turan, akaryakıt taşıyan gemilerin demirlediği bölgedeki bir dubanın olduğu yerde gözden kayboldu. Sahildeki bir kişi, akşam saatlerinde Turan'ın sürekli çalan cep telefonunu yanıtlayarak, arayan yakınına bölgede kimsenin olmadığını ancak eşyalar bulunduğunu söyledi.

Turan'ın denize girdiği noktaya gelen yakınları, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Turan, ekiplerin denizde botla arama yaptığı sırada yüzerek kıyıya çıktı.

"7 BUÇUK SAAT BİLFİİL YÜZDÜM"

Feyza Alya Turan, yaklaşık 3 kilometre sürüklendiğini, kurtulmak için hep eşyalarının bulunduğu yöne doğru yüzdüğünü söyledi.

Turan, akşam saatlerinde kıyıda kendisi için bekleyenleri gördüğünü anlatarak, "Jandarmayı görüyorum, ışıklarını görüyorum ama ilerleyemiyorum. Akşam üstü, 'Herhalde çıkamayacağım' diye düşündüm. Sonra yine de mücadeleme devam ettim. Hep sakin kalarak yüzmeye devam ettim, 7 buçuk saat bilfiil yüzdüm. Dinlenme falan yok, bazı zamanlarda sırt üstü yüzdüm, pozisyon değiştirdim" dedi.

KIYIYA ÇIKINCA AYAĞA KALKAMADI

Kıyıya yaklaştığında bir kişinin kendisini kurtarmak için suya girdiğini anlatan Turan, bu kişiye iyi olduğunu, yüzebildiğini söyleyerek karaya çıktığını ifade etti.

Turan, burada kendisini bekleyen sağlık ekipleriyle bir süre şakalaştığını da dile getirerek, 7,5 saatlik yüzme sonrasında ayağa kalkamadığı için hastaneye götürüldüğünü vurguladı.

Denizde paniklemediğini belirten Turan, "Denizle ilgili bir fobim yok. Bana göre deniz karada yürümek gibi, dalgalı da olsa, derin de olsa böyle korkularım yok" diye konuştu.

"AKINTI HORTUM GİBİ ÇEKİYOR"

Turan, denize gireceklere fazla açılmamalarını tavsiye ederek, "Bırakın açılmayı akıntı olduğu günlerde bile denize gitmesinler çünkü akıntı onları hortum gibi çekiyor. Alandasın ama bir metrelik yeri katedemiyorsun, kilometrelerce yüzen bir insan olarak bunu söylüyorum. Ben İstanbul'da adalara giderdim, orada çok akıntı var, orada bile deniz beni bu şekilde sürüklememişti" ifadelerini kullandı.

Turan, bu tür duruma düşenlere sakin olmalarını önererek, "Sakin olsunlar, sakin olmayan insan kendisini boğar, korkudan boğulur, kilitlenir kalır" dedi.

Akıntıya kapılanların yapması gereken ise basitçe şu şekilde:

Boğulma ve Çeken Akıntı Tehlikesine Karşı Tedbirli Olun! | Giresun Üniversitesi

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