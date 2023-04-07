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Karadut yaşlanmayı nasıl engelliyor

Birçok vitamini içinde barındıran karadut ve suyunun yararları saymakla bitmez. Peki, karadut yaşlanmayı engeller mi? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 07:43
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Karadut yaşlanmayı engelliyor

Karadut yaşlanmayı nasıl engelliyor
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Karadutun çok az bilinen yararları şöyle sıralanıyor:

Bağırsak kurtlarından kurtulmak için sabahları aç karnınıza bir çay bardağının içine atacağınız karadutları tüketmeniz gün içersinde bağırsak kurtlarını döktüğünüzü görmenizi sağlayacaktır.

Kabızlık sorunu yaşayan kişilerin karadut tüketmeleri bağırsaklarının düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlık probleminden kurtulmalarına fayda gösterecektir.

Karadut, sürekli kendini yorgun hisseden ya da en ufak bir fiziksel aktivite yaptığı anda son derece yorgun bitkin düşen kişiler için tam bir enerji deposudur. Günde ufak bir çorba kâsesi kadar karadut tüketen kişinin bütün yorgunluğu, bitkinliği yok olacaktır.

Bağışıklık sisteminizin kuvvetlenmesi için, tam bir antioksidan deposu olan karadutun tüketilmesi son derece faydalı olur

Karadut, yaşlanmayı geciktirici etkisi ile özellikle kadınların en çok sevdiği şifalı bitkilerden biridir. Karadutun özellikle cilt kırışıklıklarında ütü görevi gören etkisi vardır.

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