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'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin'den mahkemede şok eden sözler

Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim ve Gürcan Tan'a silahlı saldırı davasında toplamda 239 yıl hapis cezasıyla yargılanan 'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin, "Benim girdiğim olaylarda 4-5 ölü olur. Burada birinin dişi kırılmış, biri ayağından yaralanmış. Eğer ben bir suç işlemişsem, itiraf ederim. Bu olaylarla benim ilgim yok" dedi. Yaşar Ecim'i yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık Metehan Türbedar ise, suçlamayı kabul ederek, Ecim'i sakat bırakmak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 15:15
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Karagümrük Çetesi ve Nurişler suç örgütü lideri Nuri Ergin mahkemede şok açıklama

'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin'den mahkemede şok eden sözler
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Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nuri Ergin SEGBİS ile bağlanırken, 2 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlarıyla duruşmada hazır bulundu. Darbedildiği olayıyla ilgili söz hakkı verilen mağdurlardan Ali Güray Dindar, "Ben darbedilmedim. Dişim yemekten çıkan taş yüzünden kırıldı, şikayetçi değilim" dedi. Diğer mağdurlar da şikayetçi olmadıklarını belirtti.

"BEN ÇOK BÜYÜK OLAYLARA KARIŞTIM AMA BU OLAYLA İLGİM YOK"

Sanıklardan 'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin ise, 29 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek, "Bu dava kumpas davasıdır. Benim girdiğim olaylarda 4-5 ölü olur. Burada birinin dişi kırılmış, biri ayağından yaralanmış. Bunların hiçbirini tanımıyorum. Ben çok büyük olaylara karıştım, sütten çıkmış ak kaşık değilim. Cinayetler işledim. Ben gaspçı değilim, onun bunun gibi değilim. Beni ihbar edenler şu anda dışarda. Ben bunlara babalık yaptım, bunlar bana hainlik yaptı. Eşimin ve annemin cenazesine gidemedim. Oğlum kıskanıldı ve kumpasla bu davaya adını eklediler. Benim evladım kalp krizi geçirdi, stent takıldı. Eğer ben bir suç işlemişsem itiraf ederim. Evet, ben bir çıkar amaçlı suç örgütü lideriyim. Nejat Ergin yaşıyorsa, benim ismimden dolayı yaşıyordur. Yazıklar olsun. Yaşar Ecim'in vurulmasıyla ilgim yoktur. Sümüklü takımı bunlar, beni bunlarla muhattap etmeyin. Ben yapmadığım bir suçu itiraf etmem. 3 çocuğum var, 3'üne de babaları kurban olsun" diye konuştu.

Diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamını karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski Başkanı Yaşar Ecim'in, bir futbol maçında Erzurumspor taraflarlarının yaptığı 'Nuri Ergin' tezahüratlarına Karagümrük tribünlerinin katılmaması nedeniyle, silahla saldırıya uğradığı belirtildi. Örgüt lideri Nuri Ergin'in cezaevinden telefonla aradığı kişilere "Ben ömrümü Karagümrük'e verdim, bu kadar ceza yattım. Erzurumlular 'Nuriş' diye bağırır da Karagümrüklüler nasıl bağırmaz, onlara söyle hepsini öldüreceğim" diyerek, Kulüp Başkanı Yaşar Ecim ve yönetimindeki kişileri tehdit ettiği bildirildi. Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradığı ve bacağından yaralandığı, yanında bulunan Gürcan Tan'ın ise seken kurşunlar nedeniyle yaralandığı anlatılan iddianamede, sanık Nuri Ergin hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', iki kez 'Olası kastla yaralama' ve 16 ayrı suçtan toplamda 84 yıl 4 aydan 239 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıkların da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.

(Kaynak: DHA)

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