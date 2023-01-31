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Karagümrük-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Karagümrk-Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 12:48
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Karagümrük-Beşiktaş maçına kritik atama

Karagümrük-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçı bu akşam Karagümrük ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Saat 20.00'de başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek.  Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan. 

Karşılaşmanın VAR hakemi ise Serkan Tokat oldu. Tokat'a, AVAR'da Koray Gençerler ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.

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