Şenol Güneş'ten Karagümrük maçı öncesi flaş karar

Beşiktaş, Süper Lig'de 22. hafta maçında bu akşam Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak maçın hakemi Ali Şansalan.

Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamayacak.

Alanyaspor maçında sakatlanan Salih Uçan'ın da forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ise kart cezasını tamamladı. Bu 3 futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Fatih Karagümrük karşısında sahaya çıkabilecek.

Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük'te uzun süredir sakatlıkları bulunan Efecan Mızrakçı, Emir Tintiş ve Efe Tatlı bu akşam da yok.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ilk 11 kararını da verdiği belirtildi. Buna göre cezası biten Rosier ilk 11'deki yerini alacak. Güneş'in Dele Alli'yi de yine ilk 11'de görevlendirmeyi kararlaştırdığı öğrenildi.

Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Ricci, Levent, Colley, Ozdoev, Shukurov, Borini, Diagne

Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Tayfur, Redmond, Gedson, Dele Alli, Cenk, Aboubakar