Amir Hadziahmetovic Beşiktaş'ta

Beşiktaş'tan transfer hamlesi geldi.

A Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Boşnak yıldız Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları da belli oldu.

Beşiktaş, bu transfer için Hadziahmetovic'in kulübü Konyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sözleşmede 1 milyon euro başarı bonusu da yer alıyor.

Bir sonraki satıştan ise yüzde 20 pay olarak anlaşma yapıldı.

Başarılı oyuncu Beşiktaş ile 4.5 yıllık kontrata imza atacak.