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Amir Hadziahmetovic Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde olan Amir Hadziahmetovic'i transfer etti.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 23:02
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Beşiktaş Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i transfer etti

Amir Hadziahmetovic Beşiktaş'ta
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Beşiktaş'tan transfer hamlesi geldi. 

A Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Boşnak yıldız Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları da belli oldu.

Beşiktaş, bu transfer için Hadziahmetovic'in kulübü Konyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sözleşmede 1 milyon euro başarı bonusu da yer alıyor.

Bir sonraki satıştan ise yüzde 20 pay olarak anlaşma yapıldı.

Başarılı oyuncu Beşiktaş ile 4.5 yıllık kontrata imza atacak.

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DOĞRUSU
30.01.2023 23:23
Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun. Çok iyi transfer ortasahaya güç katar ..  
 
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