Karagümrük'e İtalyan hoca

Karagümrük, teknik direktör arayışlarında rotasını yine İtalya'ya çevirdi. Gündemdeki isim Fabio Cannavaro.

Karagümrük'e İtalyan hoca

Karagümrük, Andrea Pirlo'nun ayrılmasından sonra hoca arayışlarını sürdürürken, rotasını yine İtalya'ya çevirdi.

İstanbul ekibi Francesco Farioli ve Andrea Pirlo'dan sonra 3. kez bir İtalyan teknik adamı göreve getirmek için harekete geçti.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Karagümrük'ün 49 yaşındaki İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Fabio Cannavaro'nun peşinde Fatih Karagümrük'le birlikte birçok kulübün olduğu ve teklifler aldığı ifade edildi. Fabio Cannavaro daha önce Guangzhou Evergrande, Tianjin Quanjian, Çin Milli Takımı, Al Nassr ve Benevento'u çalıştırdı.

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