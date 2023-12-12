Karakafes otu gastriti iyileştirmesinden birçok derde derman oluyor

Karakafes otu gastriti iyileştirmesinden birçok derde derman olmasıyla biliniyor. Karakafes otuyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Erkavim Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Karakafes otu gastriti iyileştirmesinden birçok derde derman oluyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Mucize ve şifa deposu olarak bilinen karakafes otu; Gastrit, onikiparmakbağırsağı ülserleri, ülserli kolit ve mide çeperinin zayıflaması nedeniyle oluşan fıtıklarda güçlü bir iyileştiricidir.

KARAKAFES OTU NEDİR?

Karakafes otu, hodangiller familyasından çok yıllık bir bitkidir. Genellikle parklarda süs bitkisi olarak yetiştirilen karakafes otu, 1 metre kadar boylanabilir. Yaprakları geniş, uçları sivri, kenarları kertikli ve tüylüdür. Çiçekleri mor, pembe veya beyaz renkte olup, sarkık bir şekilde toplu halde bulunur.

Kökleri ise dışı koyu kahverengi veya siyah, içi sarımsı beyaz renkte ve sümüksüdür.

MUCİZE OTUN FAYDALARI...

Karakafes otu, tıbbi olarak birçok faydası olan bir bitkidir. Özellikle yara iyileştirici, iltihap önleyici, ağrı kesici, balgam söktürücü, kanamayı durdurucu ve mide sağlığını koruyucu etkileri vardır. Ayrıca bedeni güçlendirici, kanı temizleyici ve cilt bakımı için de kullanılabilir.

Karakafes otunun kullanımı için, bitkinin kök ve yapraklarından oluşan bir karışım hazırlanır. Bu karışım, 1 bardak suya 2-3 tatlı kaşığı konularak kaynatılır. Daha sonra ateş kısılıp 10-15 dakika daha pişirilir. Bu çay, günde 3 kere birer bardak içilir. Aynı karışım, yara veya yanık yerlere dıştan uygulanabilir. Ayrıca, kurutulup toz haline getirilen köke sıcak su ve birkaç damla yağ karıştırılarak lapa yapılabilir. Bu lapa, felçli bölgelere, varis yaralarına, romatizmal ağrılara ve iltihaplı ciltlere sıcak olarak sarılabilir.

NASIL KULLANILIR?

Karakafes otu, doğru kullanıldığında birçok sağlık sorununa çare olabilir. Ancak, bitkinin aşırı veya yanlış kullanımı, karaciğer hasarına ve zehirlenmeye neden olabilir. Bu nedenle, karakafes otunu kullanmadan önce mutlaka bir doktora veya bitki uzmanına danışılmalıdır. Ayrıca, çok derin yaralarda karakafes otu kullanımına dikkat edilmelidir. Çünkü bitki, yaranın üstünü kapatarak altta kalan yaranın apse yapmasına sebep olabilir.

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