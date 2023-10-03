Dulavrat otu gut hastalığına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan gut hastalığını önleyen dulavrat otu dikkatlerden kaçmadı.

GUT HASTALIĞI NEDİR?

Kronik (uzun seyirli) ve sık görülen bir eklem iltihabı olan gut hastalığı, monosodyum ürat adı verilen monohidrat kristallerin dokularda birikimi ile karakterize bir rahatsızlıktır. Tarihi çok önceki zamanlara dayanan gut hastalığı oldukça ayrıntılı şekilde çalışılmış ve kontrol altına alınabilmiş bir romatolojik hastalıktır.

DULAVRAT OTU NE İŞE YARAR, NASIL KULLANILIR?

Dulavrat otunun yapraklarından hazırlanan lapa, cilt sorunlarını tedavi etmek için kullanılır.

Cildin temizlenmesi ve yağlardan arınması için dulavrat otu çayı hazırlanır ve bu çay ılık bir sıcaklığa geldiğinde pamukla cilde sürülür. Siyah noktaları temizler.

Dulavrat otunun kök ve yaprakları bir tencerede kaynatıldıktan sonra, banyo suyuna eklenir. Saçların beslenmesini sağlar.

Vücut fonksiyonlarının sağlıklı şekilde çalışması için düzenli olarak çayı tüketilir.

Dulavrat otu cilde nasıl uygulanır dediğinizde yağını ya da soğumuş çayını kullanabilirsiniz.