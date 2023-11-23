Karaman'da 1 gün arayla 2 kez adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri serbest

Karaman'da 'hırsızlık' suçundan gözaltına alınıp, serbest bırakılan 2 kişi, polise yapılan ihbar sonrası yeniden gözaltına alındı. Yine 'hırsızlık' suçlamasıyla yakalanan 2 şüpheli, 1 gün arayla bu kez adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KAYNAK: DHA
Karaman'da 1 gün arayla 2 kez adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri serbest

Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nden 18 Kasım'da elektrikli bisiklet, Hürriyet ve Mümine Hatun mahallelerinden 19 ve 20 Kasım'da motosiklet çalındığı ihbarı sonrası polis, bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, çalışmalar kapsamında plakası olmayan bir motosikleti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, motosiklet ile kaçtı. Şüphelinin peşine düşen polis, ara sokaklarda motosikleti bırakarak kaçan Berat Y.'yi (18) yakaladı. Motosikletin 19 Kasım'da çalınan 33 UC 062 plakalı araç olduğu ortaya çıktı.

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Polis, diğer şüphelilerin de Okan K. (18), Nuri T. (18), H.F.A. (17) ve K.C.S. (16) olduğunu belirledi. 4 şüpheli operasyonla gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda motosiklet ve elektrikli bisiklet parçaları bulundu. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Berat Y. serbest bırakılırken, Okan K. ve Nuri T. tutuklandı, H.F.A. ile K.C.S. de ev hapsine çarptırıldı.

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BU KEZ DE 4 BİSİKLET ÇALMIŞLAR

Şüphelilerin serbest bırakıldığı 22 Kasım'da, polise bir ihbar daha geldi. Yeşilada Mahallesi'nde 4 bisikletin çalındığı ihbarı sonrası çalışma başlatan polis, şüphelilerin yine Okan K., Berat Y., ve H.F.A. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Berat Y., ve H.F.A. işlemleri sonrası, bugün yeniden adliyeye sevk edildi. İfadeleri sonrası 2 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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