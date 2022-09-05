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Yaşlı adamın altın ve parasını dolandıran şüpheli: “Yakışıklı çıkart ha”

Karaman’da 10 gün önce yaşlı bir adamın 100 bin liranın üzerinde altın ve parasını kaptırdığı dolandırıcılar polisin titizlikle yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. 2 dolandırıcıdan biri adliyeye getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen gazeteciye ‘Yakışıklı çıkart ha’ diyerek seslendi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:05
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:06
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Karaman’da 2 dolandırıcı yakalandı

Yaşlı adamın altın ve parasını dolandıran şüpheli: “Yakışıklı çıkart ha”
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Dolandırıcılık olayı, 10 gün önce Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar telefonla aradıkları 61 yaşındaki V.B.’yi terörle mücadele savcısı ve polisi olduklarını söyleyerek ikna etti. Bunun üzerine yaşlı adam tüm söylenenlere inanarak evindeki altın ve paraları getirerek kendilerine vereceğini söyledi.

“Altın ve paraları poşet içerisinde çöp kovasının yanına bıraktı”

V.B. ile telefon irtibatını hiç kesmeyen dolandırıcılar, yaşlı adama kesinlikle bu durumdan kimseye bahsetmemesini istedi. Yaşlı adamın tamamen inandığına kanaat getiren dolandırıcılar hemen harekete geçti. V.B.’den evdeki 4 adet 64 gram ağırlığındaki altın bilezik ile 400 euro parayı bir poşet içerisine koyarak gösterdikleri çöp kavasının yanına bırakmasını istedi. Bunun üzerine yaşlı adam 100 bin lira üzerindeki altın ve parayı dolandırıcıların tarif ettikleri çöp kovasının yanına bırakarak oradan ayrıldı. Altın ve paraları alan dolandırıcılar vakit kaybetmeden geldikleri 34 plakalı otomobile binerek hızla Karaman’ı terk etti. Dolandırıcıların yaşlı adamı telefonla yönlendirmeleri ise cadde üzerinde bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

“Yaşlı adam dolandırıldığını anlayarak polise müracaat etti”

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan V.B, Karaman Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Olayın yaşandığı cadde üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını toplayan ekipler, şüphelilerin bindiği aracın plakası ile eşkallerini tespit etti. Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) aracın Karaman’dan ayrılarak Aydın iline gittiğini öğrenen ekipler, takibe başladı. Aracın Konya’nın Ereğli ilçesine geldiğini belirleyen ekipler Ereğli polisiyle ortak düzenlediği operasyonla şüpheliler İ.A ile M.A.Ş.’yi yakalayarak Karaman’a getirdi.

“Yakışıklı çıkart ha” dedi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından İ.A ile M.A.Ş., adliyeye sevk edildi. M.A.Ş, adliyeye getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen gazeteciye ‘Yakışıklı çıkart ha’ diyerek seslendi. Her iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, başka suçlardan sabıkaları olan dolandırıcıların yaşlı adamdan aldıkları altın ve paralara ulaşamadığı öğrenildi.

(İHA)

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