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Yardımsever iş insanı dolandırıcı çıktı. Hanımağa detayı dikkat çekti

Kendisini “yardımsever iş adamı” olarak tanıtan E.Ş adlı vatandaşın dolandırıcı olduğu ortaya çıkarken kurduğu suç örgütünde bir komiserin örgüt yöneticisi, bir şarkıcının ise örgüt üyesi olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 11:15
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 11:47
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Yardımsever iş insanı dolandırıcı çıktı. Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş detayı dikkat çekti

Yardımsever iş insanı dolandırıcı çıktı. Hanımağa detayı dikkat çekti
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E.Ş. liderliğindeki suç örgütü hakkında iddianame hazırlandı. Kendisini "saygın ve yardımsever iş adamı" olarak tanıtan E.Ş.'nin dolandırıcılık için kurduğu suç örgütünde bir komiserin örgüt yöneticisi, bir şarkıcının ise örgüt üyesi olduğu öğrenildi. 9 suç kaydı olduğu ortaya çıkan E.Ş.'nin dolandırmaya çalıştığı kişiler arasında 'hanımağa' lakaplı eski polis Güniz Akkuş'un da olduğu ortaya çıktı.

BANKA HESAPLARINDA HAREKETLİLİK GÖRÜLMEDİ
Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre, savcılığın hazırladığı iddianameye göre, E.Ş.'nin üzerine kayıtlı herhangi bir işyeri, menkul, gayrimenkul, motorlu araç veya kazanç sağlayacağı herhangi bir durumu yoktu. Resmi bir gelir kaynağı olmayan E.Ş.'nin banka hesaplarında da kayda değer bir hareket görülmedi. İddianamede E.Ş. hakkında şu ifadelere yer verildi:

ÜNLÜ KİŞİLERLE SÜREKLİ FOTOĞRAF ÇEKTİRİP PAYLAŞMIŞ
İddianamede, Eska Yapım Prodüksiyon Reklam ve Tanıtım A.Ş. isimli şirkette üye olarak kaydı bulunan E.Ş.'nin kendisini "saygın ve yardımsever iş adamı" olarak tanıtmaya çalıştığı, bu şekilde kazandığı saygınlık ile devlette görevli üst düzey yetkilileri etkisi altına aldığı belirtildi. E.Ş.'nin sürekli ünlü kişilerle, siyasette, emniyette, jandarmada ve yargıda görevli üst düzey devlet adamları ile fotoğraf çektirdiği, sosyal medya hesaplarında bu fotoğrafları paylaştığı kaydedildi.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN TAKİPSİZLİK
Gerçekte ise Eska isimli şirket üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ve dolandırıcılık olayları ile ilgili açılmış suç dosyalarının olduğu, şirketi paravan olarak kullandıkları vurgulandı. E.Ş.'nin dolandırıcılık suçundan 6, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve bedelsiz senet kullanma suçlarından 1'er adet olmak üzere toplam 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. E.Ş.'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında da soruşturma geçirdiği, ancak durumunun bu örgüte iltisak ve irtibat boyutunda kaldığı ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle FETÖ üyeliğinden savcılığın takipsizlik kararı verdiği belirlendi.

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Tatar Osman
4.09.2022 12:02
İşadamları yardımseverliklerini önce işçilere göstersinler.  
 
Tekin Ertürk
4.09.2022 11:57
Yardımsever ve iş adamı, birbirine tümüyle ters iki kavramdır. Kural dışı örnekler yok mudur? Elbette olabilir. Yok denecek kadar azdır.  
 
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