Dolandırıcılar yeni yöntem buldu: Instagram hesaplarını sahte ölüm belgesiyle çalıyorlar

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, dolandırıcıların hedefi oldu.

SAHTE ÖLÜM BELGELERİYLE HESAP ÇALIYORLAR

Bilgisayar ortamında sahte ölüm ilanı tasarlayan dolandırıcılar, sahte nüfus cüzdanı görseliyle Instagram'a başvuruyor ve "ben yakınıyım" diyerek hesap sahibinin öldüğünü belirten mail sayesinde hakimiyeti eline alıyor.

Sonrasında Instagram, dolandırıcıların tuzağına düştükten sonra hesabı devrediyor. Bilgisayar korsanları ise çaldıkları hesaplardan kullanıcıları tuzağa düşüren içerikler paylaşıyor ya da hesabı gerçek sahibine parayla satıyor.



Dolandırıcıların bu işlemleri yaparken Instagram’la iletişime geçme sırasında VPN adreslerini değiştirip kendilerini Almanya’da yaşıyormuş gibi gösterdikleri ortaya çıktı.

Dolandırıcıların bunu yapıyor olmasının arkasındaki sebep olarak da Instagram yönetiminin Almanya’dan gelen talepleri daha hızlı incelemeleri olarak gösterildi.

Bütün bu işlemlerin sonunda talepte bulunan dolandırıcıya doğrulama kodu gönderilmektedir. Dolandırıcıların doğrulama kodunu alabilmek için de sahte isimlerle alınmış hat numarasını kullanıyorlar olarak söylendi.

Çalma işlemi bitince platformun hesabı anıtlaştırdığı ya da hesabın şifresini farkında olmadan kötü niyetli kişilere teslim ettiği ifade edildi.