Çiftte cinayet girişimi! Önce hemşireyi ardından kendini vurdu

DHA

Olay, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek, hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.

Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SALDIRGAN KUZENİ ÇIKTI

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, saldırının ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek yaralıların sağlık durumuyla ilgili Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Yılmaz'dan bilgi aldı.

​Vali Akkoyun, saldırgan Hüseyin B. ile hemşire Emine A.'nın teyze çocuğu olduğunu ve her iki yaralının da ameliyata alındığını söyledi. Olaya ilişkin detayları da paylaşan Vali Akkoyun, "Bugün öğle saatlerinde Karaman 1 No’lu Sağlık Ocağı'nın üst kısmında görevli hemşiremiz Emine A., Hüseyin B. isimli vatandaşımız tarafından silahla yaralanmıştır. Olay yerine 112 ekiplerimiz anında müdahale etmişler. 112 Acil Yardım ekiplerimiz ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılarımız Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmiş. Tabi Hüseyin B., Emine A. hemşiremiz yaraladıktan sonra aynı silahla göğüs kısmına ateş etmek suretiyle intihara teşebbüste de bulunmuştur. İki yaralımızın Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şu anda ameliyatları devam ediyor. Emniyet ve sağlık birimlerimizin ilk belirlemelere göre, Hüseyin B. ve Emine A. teyze çocukları; aralarında daha önceden herhangi bir husumetin olmadığı şu an için tespitlerimiz" dedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Vali Akkoyun, platonik aşk iddiasına ilişkin de "Sağlık ekiplerimizin ve emniyet birimlerimizin ilk belirlemelerine göre az önce de dediğim gibi herhangi bir husumet olmadığı, aralarında özel bir konunun olduğu, ilk belirlemelere göre alınan teyit edilmemiş bir bilgi. Tabi tahkikat sonrası, soruşturma sonrası durum netliğe kavuşturacak inşallah" diye konuştu.