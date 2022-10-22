Işıklı ve lazerli oyuncak silahla cin çıkarmaya çalıştı. Buna nasıl inanıyor insanlar. Bir de bu çıktı

Sosyal medya oyuncak silahla cin çıkarmaya çalışan adamı konuşuyor.



Malezya’da çekildiği iddia edilen görüntülerde sözde bir hoca, cin kaçtığını düşündüğü bir kadına “geleneksel” yöntemlerin dışında sıra dışı bir yöntemle müdahale etti.



Adamın ışıklı ve lazerli oyuncak silahla cin çıkarmaya çalışması sosyal medyada gündem oldu: İzleyenler “Yıldız savaşları değil cin savaşları” yorumunu yaptı.



Video akıllara kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtan Pelin Hürman'ın Beyaz TV'de yayınlanan “Her Açıdan” programındaki gündem olan “Sağdan sola donat” getirdi. Hürman, "Cin çıkarma seansı değil. O sadece bir davetti." demiş, yaptığının "enerji gönderme" olduğunu belirtmişti.