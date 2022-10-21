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CHP'den Sezgin Tanrıkulu açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PKK terör örgütüne karşı kimyasal silah kullandığı iddialarını Meclis'e taşıyacağını söylemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 17:41
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CHP parti sözcüsü Faik Öztrak İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulunun Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki çıkışına dair açıklamalarda bulundu

CHP'den Sezgin Tanrıkulu açıklaması
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CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, kamuoyunda 'dezenformasyon yasası' olarak bilinen sosyal medya düzenlemesiyle ilgili yürütmenin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptıklarını ve ilk incelemenin 26 Ekim'de yapılacağını belirterek, "Demokrasimize, Anayasal hak ve özgürlüklerimize yönelik bu tehdide Anayasa Mahkemesi 'dur' demelidir. Anayasa Mahkemesi, varlık sebebi olan Anayasa'yı, temel hak ve özgürlükleri koruma görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini göstermelidir" dedi.

"MİLLİ PARAMIZ DEĞER KAYBETTİ"

Öztrak, Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5'e indirmesiyle ilgili de "Merkez Bankası'nın elinden faiz silahını aldıkları gün, tabela faizi yüzde 19'du. Bugün yüzde 10,5; ama o gün yüzde 19 olan enflasyon bugün yüzde 83. O gün 8 lira 60 kuruş olan dolar kuru, bugün 18 lira 60 kuruş. Milli paramız o günden bugüne dolar karşısında yüzde 55 değer yitirdi" diye konuştu.

"MEHMETÇİĞİMİZİN SİCİLİ TEMİZDİR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, TSK'nın terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddialarını Meclis’e taşıyacağını söylemesiyle ilgili, Tanrıkulu'nun açıklamalarını doğru bulmadığını söyleyerek, "TSK, terörün en sıcak günlerinde bile kimyasal silaha asla tevessül etmemiştir. Mehmetçiğimizin sicili temizdir. Böyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur. Doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Abdullah Gündoğdu
21.10.2022 17:56
Sezgin Tanrıkulu, tam bir sazan gibi atlamış. Çok yanlış bir tavır. Bu konuları elinde sağlam kanıt olmadan dillendirmek çok yanlıştır. En hafif tabirle vatana, millete, devlete ihanet olur.  
 
Tozanlı
21.10.2022 17:51
CHP' sinde sezgin tanrıkulu gibi insanlar kuva-i milliye ruhuna çok ama çok ters düşmekte ve hep kafamızda durduk yerde soru işareti bıraktırmaktadır CHP bu tür kafalardan arınmalı milli sınırlarımız  
 
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