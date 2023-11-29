Karaman’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Karaman’da meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Karaman’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Cedit Mahallesi 309. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Gürbüz (44) ile A.Y (17) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Mustafa Gürbüz karnından, A.Y. ise sırtından birbirlerini bıçakladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Gürbüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sırtına aldığı bıçak darbesi ile yaralanan A.Y.’nin ise tedavisi halen devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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