Karaman’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; il merkezinde ikamet eden F.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşıldı.

Adrese baskın düzenleyen jandarma ekiplerince yapılan aramada 2 adet cam kavanoza doldurulmuş satışa hazır halde 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edilecektir” denildi.

