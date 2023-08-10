Karaman'da kamyonet nehre uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan kamyonetin 50 metreden Göksu Nehri'ne uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaraland

KAYNAK: İHA
Karaman'da kamyonet nehre uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Dumlugöze köyü baraj yolu üzerinde dün saat 17.30 sıralarında, Celal Almak (61) yönetimindeki 70 AAG 283 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yüksekten Göksu Nehrine düştü.

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Kazadan sonra kendi imkanları ile araç içerisinden çıkan sürücü Celal Almak, yoldan geçen bir aracı durdurarak yardım istedi. Celal Almak’ın araç içerisinde bir kişinin daha bulunduğunu söylemesi üzerine kaza yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, kamyonette yolcu olarak bulunan Murat Demirtaş'ın (56) araçtan fırlaması üzerine suya düşerek kaybolduğu öğrenildi.

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Havanın karanlık olması nedeniyle yapılan arama çalışmalarında Murat Demirtaş’a ulaşılamadı. Demirtaş’ın bulunabilmesi için havanın aydınlanması beklendi.

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Karaman AFAD ekiplerinin deprem bölgesinde olmaları nedeniyle Mersin’den balık adamlar ile Eskişehir’den AFAD ekibi, arama-kurtarma çalışması yapmak üzere yola çıktı. Kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmadan Murat Demirtaş’ın cesedi sabah gün ağarırken su yüzeyine çıktı. Ceset daha sonra vatandaşlar tarafından sudan kenarı çıkarıldı.

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Kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla Murat Demirtaş’ın cansız bedeni olaydan 17 saat sonra halatlar yardımıyla düştüğü uçurumdan çıkarılarak morga kaldırıldı.

Celal Almak ve Murat Demirtaş’ın hastalanan bir yakınlarını Alanya’ya götürdüklerini ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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