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Karaman’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti   

Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.   

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 22:22
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Karaman’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti   

Karaman’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti   
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Kaza, saat 19.40 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolunun 20’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli’den Karaman istikametine gelmekte olan H.K. (43) yönetimindeki 46 ADZ 117 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen 60 yaşlarındaki adama çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cesedi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)                                     

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