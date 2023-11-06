Karaman’da silahlı kavga

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan yeni parkta yaşandı. İddiaya göre, aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu ileri sürülen A.B.A. (19) ile Sinan Eser (20) park girişinde karşılaşarak tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda A.B.A, arabadan aldığı pompalı tüfekle Sinan Eser’e tek el ateş ederek göğsünden vurdu. İhbar üzerine parka sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Eser, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra cinayet zanlısı A.B.A. parkta görevli gece bekçileri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı ile kavgaya karışığı ileri sürülen A.Y. isimli kişi polis tarafından ekip arabasına bindirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kavga sonrası ekipler pompalı tüfekle bir tabancaya el koydu. Olay yeri inceleme ekibi olayın yaşandığı park girişinde boş kovan çalışması yaptı.

Yaşanan cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.