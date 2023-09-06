Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı

Karaman'ın Yenişehir Mahallesi’nde bulunan üstgeçit yakınında saat 10.30 sıralarında, C.B. yönetimindeki 70 ABH 602 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 70 AAZ 758 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 70 AAZ 758 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan O.K., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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