Karaman'da trafik kazası: 6 yaralı

Karaman-Konya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Karaman'da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette yan yana seyreden Fatih S. yönetimindeki 70 FS 210 plakalı otomobil ile Emin A. idaresindeki 70 AS 898 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 70 AS 898 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Zekeriya Ç., 21 yaşındaki Musa A., 7 yaşındaki Emre A. ve 42 yaşındaki Durmuş Ali A. yaralandı.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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