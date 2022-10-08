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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı verdi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 15:46
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı verdi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı verdi
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

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