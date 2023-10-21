Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'nin ‘Gazze'ye müdahale’ çağrısına destek: Tarihimizin, inancımızın ve insanlığımızın gereği…

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İsrail saldırıları karşısında "Gazze'ye müdahale" çağrısına destek verdi.

Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'nin ‘Gazze'ye müdahale’ çağrısına destek: Tarihimizin, inancımızın ve insanlığımızın gereği…

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Gazze'ye müdahale" çağrısına destek verdi.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Devlet Bahçeli’ye Filistin konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Bahçeli'nin açıklamasını da alıntılayan Karamollaoğlu, paylaşımının devamında, “Tarihimizin, inancımızın ve insanlığımızın gereği olan çağrısını destekliyorum" ifadelerine yer verdi.

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BAHÇELİ NE DEDİ?

İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eğer 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze’yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Gazze’yi yüzü gülen çocukların şehri, kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir İslam beldesi yapmaya hazırdır, muktedirdir" demişti.

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