Bahçeli ve Davutoğlu Gazze için bir araya gelecek

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Gazze konusunu ele almak üzere yüz yüze görüşme yapmayı kararlaştırdı.

Bahçeli ve Davutoğlu Gazze için bir araya gelecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Gazze konusunu ele almak üzere yüz yüze görüşme yapmayı kararlaştırdığı açılandı.

DAVUTOĞLU BAHÇELİ’YE DESTEK VERMİŞTİ

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin Gazze ve Filistinliler için yaptığı "Türkiye'nin süratle devreye girmesi gerektiği" çağrısına destek verdi.

Davutoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli'nin Gazze ve Filistinli kardeşlerimiz için dile getirdiği ifadeleri de takdirle karşılıyor, destekliyorum" açıklamasında bulundu.

Gelecek Partisinden yapılan açıklamaya göre; Bahçeli, bugün Davutoğlu'nu telefonla arayarak yaptığı açıklamaya verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Davutoğlu da Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

Bahçeli ve Davutoğlu, Gazze konusunu ele almak üzere yüz yüze görüşme yapmayı kararlaştırdı.

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BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, dün (21 Ekim) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrımız şudur: Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze’yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır" demişti.

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