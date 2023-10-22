Bahçeli'nin ‘Gazze'ye müdahale’ çağrısına bir destek de Davutoğlu'ndan: Dile getirdiği ifadeleri takdirle karşılıyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ardından, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Gazze'ye müdahale" çağrısına destek verdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir algı yönetimi ve provokatif çıkışlar ile Gazze’de yaşanan katliamı perdelemeye çalışanlara rağmen, bu insanlık suçuna dur demek adına atılan her adımı ve yapılan her çağrıyı desteklediğimiz gibi; sayın Devlet Bahçeli’nin Gazze ve Filistinli kardeşlerimiz için dile getirdiği ifadeleri de takdirle karşılıyor, destekliyorum."

Bahçeli'nin Gazze için yaptığı çağrıya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla destek vermişti.

Karamollaoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli’ye Filistin konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Tarihimizin, inancımızın ve insanlığımızın gereği olan çağrısını destekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ NE DEDİ?

İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eğer 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze’yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Gazze’yi yüzü gülen çocukların şehri, kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir İslam beldesi yapmaya hazırdır, muktedirdir" demişti.