﻿Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Millet İttifakı bileşenleri 6 siyasi parti liderine ev sahipliği yapacağı 13 Şubat’taki zirve öncesinde Genel Başkanları ziyaret ediyor.
Karamollaoğlu bugün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.
Karamollaoğlu dün, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başbakanı Ali Babacan’ı parti genel merkezlerinde ziyaret ederek ayrı ayrı görüşmüştü. (ANKA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.