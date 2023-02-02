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Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi...

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 16:06
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Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Millet İttifakı bileşenleri 6 siyasi parti liderine ev sahipliği yapacağı 13 Şubat’taki zirve öncesinde Genel Başkanları ziyaret ediyor.

Karamollaoğlu bugün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Karamollaoğlu dün, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başbakanı Ali Babacan’ı parti genel merkezlerinde ziyaret ederek ayrı ayrı görüşmüştü. (ANKA)

 

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