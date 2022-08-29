Karamollaoğlu’ndan seçim süreciyle ilgili flaş iddia: Cami cemaatine saldırılar olabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Karamollaoğlu, şarkıcı Gülşen tutuklanmasına ilişkin olarak "Sözlerini tasvip etmiyorum ama tutuklanması çifte standart" dedi.

Karamollaoğlu şöyle devam etti:

"Bugün AK Parti'nin yapmış oldukları ciddi yanlışlıkları var. En çok endişe ettiğim yanlış gördüğüm ki bu husus. Bir yerde bir hata yapılıyor o hatayı yapana değil doğrudan İslam'a saldırılıyor. Dolayısıyla camiiye giden bir insan bu saldırıyı kendisine yapılmış olarak görüyor, onun karşısına çıkıyor."

Karamollaoğlu belli kesimlerin camii cemaatine yönelik saldırıları olabileceğini iddia etti. Bunun provakasyon olarak ortaya çıkacağını söyleyen Karamollaoğlu, "İktidara düşen görev bu yanlışın üzerine gitmek"

"FETÖ’YÜ KİM BİZİM BAŞIMIZA MUSALLAT ETTİ; AKP İLE İTTİFAKLARI VARDI”

Karamollaoğlu, suçluluğu, terör örgütü ile iltisakı kanıtlanmamış KHK mağdurlarının durumunu es geçemeyeceklerini, mağduriyetlerin giderilmesi konusunda Altılı Masa’da bir ittifak olduğunu belirtirken, “Burada ilginç olan durum şu; bu FETÖ’yü kim bizim başımıza musallat etti; AKP ile ittifakları vardı” dedi. AKP iktidarıyla işbirliği içinde emniyette, yargıda ve devletin çeşitli kademelerinde örgütlenen Gülen cemaatinin “hiçbir zaman kendileriyle samimi bir ilişki içine girmediklerini” vurgulayan Karamollaoğlu, Millet İttifakı iktidarında, FETÖ’nün AKP iktidarı döneminde elde ettiği imkânlara kavuşacağını düşünmenin doğru olmadığı mesajını verdi.

“BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA ADIMLARA RIZA GÖSTEREMEYİZ”

Karamollaoğlu, “endişeli muhafazakârların AKP iktidarı giderse kazanımlarını kaybedecekleri kaygısı taşıdıkları” konusundaki yorumlar, “Sözgelimi başörtüsü konusunda, sözgelimi imam-hatip okulları konusunda adımlara rıza gösteremeyiz, eski hataların tekrarına rıza göstermemiz mümkün değil. Toplumun belli kesimlerini rencide edecek şeylere müsaade etmeyiz ” karşılığını verdi.

“FARKLI DÜŞÜNEN İNSANLARLA KONUŞABİLMELİYİZ”

Saadet Partisi’nin Altılı Masada CHP ile biraraya gelmesinden rahatsızlık duyanlar olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, “Barış ve huzur istiyorsak farklı düşünen insanlarla konuşabilmeliyiz” dedi. Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “kendi partisi içinden de direnç görerek” gündeme getirdiği “helalleşme” çağrısının “ülkede barış ve huzurun tesisi açısından çok önemli gördüklerini” vurguladı.

"MİLLET İTTİFAKI’NDA BUGÜNE KADAR HİÇBİR İHTİLAF YAŞANMADI"

Altılı Masa’da yapılan çalışmaların “fiilen bir koalisyona işaret ettiğini” kaydeden Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nda bugüne kadar hiçbir ihtilaf yaşanmadığını vurguladı, “ittifakla seçileceğine inandığı ortak Cumhurbaşkanı adayının, kendisinin nasıl belirlendiğini unutmaması ve sözlerine sadakat göstermesi gerekeceğini” anlattı.

SP lideri Karamollaoğlu “baskın seçime pek ihtimal vermediğini” ifade ederken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kamuoyu yoklamalarını hassasiyetle takip ettiğini, “yoklamalarda devam eden bir geriye gidiş görürse erken seçim kararı alabileceğini” söyledi.

Üçüncü Yol ittifakında yer alan HDP’nin katılımın Altılı Masa’da hiç konuşulmadığını belirten Karamollaoğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın Kurtuluş Savaşı’ndaki tarihlerle yapılan “il-ilçe kurtuluş günlerine” karşı çıkarken öne sürdüğü “mermi atılmadığı” yolundaki görüşlere katılmadığını, Büyük Taarruz’la başlayan süreç olmasaydı işgal güçlerinin Anadolu’daki Yunan ordusuna desteğe geleceklerinin altını çizdi.