Karamollaoğlu’ndan ‘Yaşanabilir ve Yeniden Büyük Türkiye’ mesajı: Artık 20 yıllık enkazı ortadan kaldırma zamanı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Yaşanabilir ve Yeniden Büyük Türkiye” mesajı verdi.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Artık yeni bir başlangıç yapma ve 20 yılın sonunda geride bırakılan bu enkazı hızla ortadan kaldırma zamanı gelmiştir.” dedi.

Karamollaoğlu, paylaşımları şu şekilde:

"Artık yeni bir başlangıç yapma ve 20 yılın sonunda geride bırakılan bu enkazı hızla ortadan kaldırma zamanı gelmiştir!

-Ekonomik yıkıma son verecek olanlar bizleriz. -Maddi ve manevi kalkınma hamlesini başlatacak olan bizleriz.

-Şahsiyetli bir dış politikanın, güçlü ve öncü bir Türkiye'nin teminatı bizleriz. -Kazanımlarımızın, temel hak ve özgürlüklerimizin teminatı ve bunları daha da ileriye taşıyacak olan bizleriz. -Kurumlarımızı ehliyet-liyakat esasıyla yeniden işler hale getirecek olan bizleriz.

-Toplumsal kutuplaşmaya son vererek, 85 milyon insanımızın huzur, güven, düzen ve kazanç bulacağı "Yaşanabilir ve Yeniden büyük Türkiye"yi hep birlikte inşa etmekte kararlıyız!"