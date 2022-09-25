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Karamollaoğlu’ndan ‘Kaybederseniz ne yapacaksınız’ sorusuna yanıt: Bu konu hiçbir zaman...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, seçimleri kaybetme ihtimalinin hiçbir zaman konuşulmadığını belirterek, partisindeki herkesin 'biz kazanırız' görüşünde olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 00:58
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Karamollaoğlu’ndan ‘Kaybederseniz ne yapacaksınız’ sorusuna yanıt: Bu konu hiçbir zaman...

Karamollaoğlu’ndan ‘Kaybederseniz ne yapacaksınız’ sorusuna yanıt: Bu konu hiçbir zaman...
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Zor Ama Yine de Sor' isimli programda Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.

Programda, Armağan Çağlayan'ın, "Kaybedersek ne yapacağız konusu hiç konuşuluyor mu?" sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Hiç konuşulmuyor. Enterasan herkes 'Kesin kazanacağımız' görüşünde. Biz kazanırız, kazanacağız." dedi.

"KAYBEDERSEK NE YAPACAĞIZ, OTURUP AĞLAYACAĞIZ"

Bunun üzerine Çağlayan'ın, "Şaşırdım ama hiç kaybetme ihtimalinin üzerinde konuşulmamasın" demesi üzerine Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:

"Kaybedersek şimdi bunu ne konuşacağız. Kaybettik, ne yapacağız. Oturup ağlayacağız. Bunun üzerinde bundan dolayı durulmuyor. Hiçbir zaman bu konu bizim gündemimize gelmedi."

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