Karamollaoğlu canlı yayında erken seçim için tarih verdi. Cumhur İttifakı'nı çok sert sözlerle eleştirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakı’na sert eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu Şu sözleri söyledi:

“TÜRK SİYASİ HAYATINI KİRLETTİLER"

"Sayın Erdoğan'ın da Cumhur İttifakı’nın da Türk siyasi hayatını kirlettikleri kanaatindeyim. İftira, yalan, hakaret. Bütün politikaları bunun üzerine inşa edilmiş. İftira etmede hiçbir tereddüt görmüyorlar. Yalan söylemekten de hiç çekinmiyorlar ama hakarete gelince, hazineleri çok geniş. Farkında değiller. Hakaret eden bir insan, aslında kendini tarif eder…’Zillet İttifaki’ diyorlar sen zilletin içinde çürümüşsün, yok olmuşsun. Bu yaklaşımı benimseyenler iflah olmaz"

"14 MAYIS MANTIKLI BİR TARİH GİBİ GELİYOR"

Karamollaoğlu, seçim için tarih tahminini açıklayarak, “14 Mayıs mantıklı bir tarih gibi geliyor” dedi.

"ABD SURİYE'YE GİRDİĞİ İÇİN BİZ DE GİRDİK"

"Savruluyor Türkiye. Şahsiyetli bir dış politika izleyemiyor. 20 yıl önce izledikleri politikaları bir düşünelim, bir de bugünü düşünelim. Dağlar kadar fark var.

Amerika Birleşik Devletleri'yle anlaştı. Irak'la harbe tutuştuk. Irak'taki zulme destek verdik. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye girin dediği için biz Suriye'ye girdik. Bunun hiç başka türlü izahı yok. Biz kendi ideallerimizi prensiplerimizi tatbikata koyamadık. İsrail Başbakanı'nı cumhurbaşkanını meclisimizde alkışlattık. Ve ileri sürdüğümüz bütün fikirler havada kaldı.

Şahsiyetli bir dış politika uygulayamadık. Neden? Çünkü bizim şahsiyetli dış politika uygulayacak bir Maalesef şu anda gücümüz yok. Dış politikada etkili olabilmek elbette prensiplere bağlı olarak hareket etmeye bağlıdır. Siz düşünün."