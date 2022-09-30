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  • Karamollaoğlu canlı yayında erken seçim için tarih verdi. Cumhur İttifakı'nı çok sert sözlerle eleştirdi

Karamollaoğlu canlı yayında erken seçim için tarih verdi. Cumhur İttifakı'nı çok sert sözlerle eleştirdi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na sert sözlerle yüklendi; erken seçim için uygun gördüğü tarihi de açıkladı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 22:11
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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu katıldığı canlı yayında erken seçim için tarih verdi

Karamollaoğlu canlı yayında erken seçim için tarih verdi. Cumhur İttifakı'nı çok sert sözlerle eleştirdi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakı’na sert eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu Şu sözleri söyledi:

“TÜRK SİYASİ HAYATINI KİRLETTİLER"

"Sayın Erdoğan'ın da Cumhur İttifakı’nın da Türk siyasi hayatını kirlettikleri kanaatindeyim. İftira, yalan, hakaret. Bütün politikaları bunun üzerine inşa edilmiş. İftira etmede hiçbir tereddüt görmüyorlar. Yalan söylemekten de hiç çekinmiyorlar ama hakarete gelince, hazineleri çok geniş. Farkında değiller. Hakaret eden bir insan, aslında kendini tarif eder…’Zillet İttifaki’ diyorlar sen zilletin içinde çürümüşsün, yok olmuşsun. Bu yaklaşımı benimseyenler iflah olmaz"

"14 MAYIS MANTIKLI BİR TARİH GİBİ GELİYOR"

Karamollaoğlu, seçim için tarih tahminini açıklayarak, “14 Mayıs mantıklı bir tarih gibi geliyor” dedi.

"ABD SURİYE'YE GİRDİĞİ İÇİN BİZ DE GİRDİK"

"Savruluyor Türkiye. Şahsiyetli bir dış politika izleyemiyor. 20 yıl önce izledikleri politikaları bir düşünelim, bir de bugünü düşünelim. Dağlar kadar fark var.
Amerika Birleşik Devletleri'yle anlaştı. Irak'la harbe tutuştuk. Irak'taki zulme destek verdik. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye girin dediği için biz Suriye'ye girdik. Bunun hiç başka türlü izahı yok. Biz kendi ideallerimizi prensiplerimizi tatbikata koyamadık. İsrail Başbakanı'nı cumhurbaşkanını meclisimizde alkışlattık. Ve ileri sürdüğümüz bütün fikirler havada kaldı.

Şahsiyetli bir dış politika uygulayamadık. Neden? Çünkü bizim şahsiyetli dış politika uygulayacak bir Maalesef şu anda gücümüz yok. Dış politikada etkili olabilmek elbette prensiplere bağlı olarak hareket etmeye bağlıdır. Siz düşünün."

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Asker
30.09.2022 22:52
Allah'ım yolunuzu açık etsin inşallah Türk milletin bu ucube sistemden tez zamanda kurtulsun inşallah.  
 
selo sanane
30.09.2022 22:40
erdoğan'dan kurtulmak lazım deyip erdoğan 3. kez aday olabilsin diye erken seçime yeşil ışık yakmak???  
 
Abbas
30.09.2022 22:24
Temel abi çok doğru söylüyorsun  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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