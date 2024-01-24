28 Ocak Pazar günü saat 11.00’da 6-8 yaş grubundaki çocuklar için tasarlanan Karanlıkta Gizlenen Renkler başlıklı atölyenin “Dijital Mitolojiler” sergi turuyla başlayacağı belirtildi.

Bu atölyede çocuklarla Keith Sonnier’nin “Balo Salonu Avize Yerleştirmesi” isimli eser üzerinden renk, ışık ve şekil kavramları hakkında sohbet edileceği aktarıldı.

Çocuklar, kendilerine verilen malzemeyi diledikleri gibi kesecek, renklendirecek ve tuvallerine yerleştirecekler.

Atölyenin sonunda her çocuk, gün ışığında ve karanlıkta farklı gözüken, farklı katmanlarla oluşturduğu neon asamblaj çalışmasını üretecek.

28 Ocak Pazar günü saat 13.00’da 8-12 yaş grubuna yönelik düzenlenecek olan Meraklı Gözler başlıklı atölye, “Dijital Mitolojiler” sergi turuna başlayacak.

Seçili sanat eserleri üzerinden ışığın yansıma prensipleri ve çeşitli görüntülerin oluşumu üzerine çocuklarla sohbet edilecek. Atölyenin üretim aşamasında ise bilim, sanat ve tasarım bir araya gelip çocuklar boya, karton, ayna gibi çeşitli malzemeler kullanarak kendi periskoplarını üretecek.