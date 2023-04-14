﻿Rusya'ya büyük ceza geldi. Kararı Lahey çıktı

Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’daki Ukrayna'ya ait Naftogaz'ın kamulaştırılan varlıkları Moskova'nın başına dert oluyor. Lahey'e taşınan davada mahkemenin Rusya'yı 5 milyar dolarlık tazminat cezasına çarptırıldı.

RUS VARLIKLARINA EL KONULABİLİR

Naftogaz CEO'su Oleksiy Chernyshov, tazminat kararını "enerji cephesinde önemli bir zafer" olarak nitelendirdi ve Ukrayna'nın lehine daha fazla karar gelmesini beklediğini söyleyerek “Rusya'nın adaleti engelleme girişimlerine rağmen, Tahkim Mahkemesi Rusya'ya Naftogaz'ın 5 milyar dolarlık zararını tazmin etmesini emretti" ifadelerini kullandı.

Naftogaz'dan yapılan açıklamada, "Rusya artık uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uygun olarak bu karara uymak zorundadır. Rusya'nın ödemeyi reddetmesi halinde, Rus varlıklarının bulunduğu ülkelerin topraklarından cezanın alınması için bir sürecin başlatabileceğini” belirtildi.

Kırım'daki varlıkları arasında Karadeniz'de önemli miktarda gaz üreten Chornomornaftogaz'ın da yer aldığı şirket, hangi Rus varlıklarının hedeflenebileceği konusunda ayrıntı vermedi.

‘DAHA FAZLASI GELEBİLİR’

Naftogaz, 2016 yılının ekim ayında Naftogaz bünyesindeki diğer altı şirketle tahkim sürecini başlattığını belirterek, tahkim kararının Mart 2022'de sona eren tazminat miktarını belirlemek için yapılan duruşmalardan sonra verildiğini kaydetti.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan BlueBay Asset Management Analisti Tim Ash, kararın "Ukrayna için büyük bir yasal kazanç olduğunu ve daha fazlasının geleceğini düşünüyorum" dedi.