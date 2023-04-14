Putin’i kara kara düşündürecek bilgi ortaya çıktı. Zararın telafisi uzun yıllar alacak

Yeniçağ Özel / Editör: Serkan Talan

Ukrayna’yı işgale devam eden Rusya’nın en seçkin askerlerini kaybettiği ortaya çıktı. Rus özel kuvvetlerin büyük bir çoğunluğunun savaşta öldüğü ve telafisinin uzun yıllar alacağı öğrenildi.

ABD’den sızan istihbarat belgelerinden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre, Rusya’nın özel kuvvetlerindeki kayıplar uzun yıllar telafi edilemeyecek noktaya geldi. Ukrayna’daki savaşta Rus özel kuvvetlerinden kaç askerin öldüğü belirsizliğini korurken, özel kuvvetlerin eski gücünü kazanmasının 10 yılı bulması bekleniyor.

ABD’den sızan askeri istihbarat belgelerine göre Rus özel kuvvetleri Ukrayna’daki savaşta ciddi kayıplar verdi. Özel operasyonları gerçekleştirmek için uzun süre eğitilen elit birlikler, konvansiyonel askeri güçlerden hemen hemen hiç destek almadan işgal için Ukrayna’nın çeşitli kentlerinde görevlendirildi. Ancak bu durum özel kuvvetlerde büyük kayıplara sebep oldu. Özel kuvvetlerin operasyonlara neredeyse tek başlarına gitmelerin en önemli sebebi ise Rus yetkililerin diğer askeri güçlere olan güvensizliği olarak niteleniyor.

ABD’nin istihbarat belgelerinde özel kuvvetlerden kaç ölü olduğu yer almadı. Ancak kayıpların çok büyük olduğunun altı çizildi. Öte yandan sızan belgelerdeki slayt görüntüler de özel kuvvetlerin ne kadar büyük kayıplar verdiğini gösterdi. Askeri analistler, Rusya’nın seçkin kuvvetlerdeki kayıpların bazı birliklerde yüzde 95’e kadar yükseldiğinin altını çiziyor.

Öte yandan askeri analistler, özel kuvvetlerin bu kadar ön planda olmasının sebepleri arasında Rus ordusunun teçhizat yetersizliği olduğunu sözlerine ekledi.

Rus özel kuvvetlerin yoğun şekilde görev yaptığı yerler arasında Kharkiv ve Mariupol gibi çatışmanın çok yoğun yaşandığı bölgeler bulunuyor.