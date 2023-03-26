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İspanya'da karatede zirveye çıktık

Erkek Kata Milli Takımı'ndan altın madalya geldi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 15:18
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Karatede Avrupa'da altın madalya

İspanya'da karatede zirveye çıktık
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İspanya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Erkek Kata Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Guadalajara kentinde yapılan organizasyonda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan milli takım, finalde ev sahibi İspanya'yı yenerek şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonuyuz! Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımımızı canı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

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