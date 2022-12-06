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Karayollarında bölünmüş yol sayesinde yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için bugüne kadar 1 trilyon 653 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugün ülke çapında sahip olduğumuz toplam 29 bin kilometre bölünmüş yol sayesinde karayollarından elde ettiğimiz yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı” dedi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 23:18
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Karayollarında bölünmüş yol sayesinde yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı

Karayollarında bölünmüş yol sayesinde yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı
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İHA'nın haberine göre; Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Otoyol Bağlantısı açılış töreninde konuşan Karaismailoğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için bugüne kadar 1 trilyon 653 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 100 yıllık altyapı ihtiyaçlarını 20 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. 2002 yılında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yaklaşık 29 bin kilometreye çıkardık” diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalarla ulaştıkları başarıları sıralayan Karaismailoğlu, “Bugün ülke çapında sahip olduğumuz toplam 29 bin kilometre bölünmüş yol sayesinde ülkece karayollarından elde ettiğimiz yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı. Her yıl CO2 emisyonu salımını 5 milyon ton azaltarak, çevre dostu yeni nesil ulaşımı teşvik ettik, destekledik. 2003-2021 yılları arasında araç sayısı 8 milyondan 26 milyona çıkarken, altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde can kaybını da yüzde 80 düzeyinde azalttık. Emniyetli ulaşım altyapıları ile ölümlü kazaların azalması sayesinde yılda ortalama 13 bin 100 hayat kurtarıyoruz. Bu başarıları daha da yukarılara çekecek çalışmalarımızı da hızla sürdürüyor, 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol inşaatına da devam ediyoruz. Hedefimiz; 2053 yılına kadar otoyol uzunluğumuzu 8 bin 325 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğumuzu ise 38 bin 60 kilometreye ulaştırmaktır” şeklinde konuştu.

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