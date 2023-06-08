Karayoluna pikap düştü

İHA’dan alınan bilgilere göre Kaza Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Davut Faiz idaresindeki 61 PD 786 plakalı pikap, Çıtlaklı-Akçiriş Grup yolu üzerinde ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaçtan yuvarlanarak Beşikdüzü-Şalpazarı karayoluna düştü.

Yola aracın düştüğünü gören çevredeki vatandaşların 112'ye yaptığı çağrı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma görevlisi geldi.

Kazada sürücü Davut Faiz ile eşi Saniye ve kızı Sevinç Faiz yaralandı.

Kazanın ardından yaralılar ambulanslarla Vakfıkebir ve Haçkalı Baba Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.