Karda uzun yürüyüş öldürüyor mu?

Kışın fiziksel aktivitenin azalması, toplardamar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumların görülme sıklığını artırdığı bildirildi.

Kışın sağlıklı kalmak için aşırı yorulmamak, uygun kıyafetler giymek ve uzun mesafeli yürüyüşlerden kaçınmanı önemli olduğu ifade edildi.

Soğuk hava vücudun ısısının düştüğü biliniyor. Deri yüzeyindeki damarlar büzülüyor, ısı transferi zorlaştığının altı çizildi.

Bu da damarların daralmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olduğu bildirildi. Kalp kanı zorla pompaladığı için kalp krizi riski artırdığının altı çizildi.

Soğuk ortamda stres hormonu olarak bilinen katekolaminlerin salınımı yükseliyor, damarları gevşeten nitrik oksit maddesinin üretimi azalıyor.

Yükselen katekolaminler ve düşen nitrik oksit; kan basıncını, kalp atış hızını yükselttiği gibi damar kasılmalarına da sebep oluyor.

Damar esnekliği azaldığında da kalp damar hastalığı ve kalp yetmezliği olan kişiler ani ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Uzmanlar, kalp damar hastalıkları ve buna bağlı olarak kalp krizinin önde gelen ölüm nedenleri arasında olduğunu ifade ederek özellikle kış aylarına dikkat çekti.

Kalp krizi ve inme riski kışın enfeksiyonlardan dolayı artar. Enfeksiyonlar, kalp damarlarında plak oluşumuna ve aşınmasına yol açar. Bu da kan pıhtılaşmasının olasılığını artırır. Ayrıca, grip ve zatürre gibi hastalıklar kalp atış hızını ve tansiyonu yükseltir, bu da kalp krizi riskini artırır.